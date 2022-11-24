Muğla'da sentetik uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 210 sentetik uyuşturucu ile 2 tabanca ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu sevkiyatını yapacak zanlının kimliğini tespit eden ekipler, Çetibeli Mahallesi Jandarma Kontrol Noktası'nda şüphelinin seyahat ettiği otobüsü durdurdu.

Şüpheli S.K'nin üst aramasında, 2 tabanca ile 210 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli adli işlemler için Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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