Bodrum'da ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde üzerinde polis ekibinin yaptığı üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekiplerinin, ilçede yaptığı çalışmalarda, durumundan şüphelenilen S.F'nin üst araması yapıldı.

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ve tabancaya ait 15 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



Polis merkezine götürülen zanlının işlemleri sürüyor.







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