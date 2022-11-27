Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G'yi yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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