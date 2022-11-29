Fethiye'de Üsküp ile Dalaman arasında uçak seferleri başlatılması için toplantı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kuzey Makedonya ve Balkan ülkeleriyle turizm ve Üsküp ile Dalaman arasında uçak seferlerinin başlatılması konulu toplantı yapıldı.

Foça Mahallesi'nde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Yönetim Kurulu Üyesi Maksut Karayalçın, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkan vekili Ramazan Dim ile sektör temsilcileri katıldı.

Dim, burada yaptığı konuşmada, FTSO ile Makedonya-Türkiye Ticaret Odası arasında geçen yıl imzalanan kardeş oda protokolünün ardından iki ülke arasında turizm başta olmak üzere ticarete ve dostluğa dayalı bir köprü kurulduğunu söyledi.

Dalaman ile Üsküp arasında karşılıklı uçak seferlerinin başlamasıyla turizm ve ticari ilişkilerin ivme kazanacağına inandıklarını ifade eden Dim, "Fethiye ile Üsküp arasındaki turizmin gelişmesi için en önemli iki konu ulaşım ve tanıtım. Fethiye ile Üsküp arasında uçak seferlerinin bir an önce başlaması büyük önem arz ediyor. Bu konuda önemli bir yol katettik. Cumhuriyet'imizin 100. yılı olan 2023 yılında Dalaman-Üsküp seferlerinin başlaması da çok anlamlı olacak." dedi.

MATTO Yönetim Kurulu Üyesi Maksut Karayalçın, Antalya ile Bodrum'a Üsküp'ten uçak seferleri yapıldığını hatırlattı.

Görüşmelerin ardından Dalaman'a da uçak seferleri planladıklarını dile getiren Karayalçın, "Dalaman bölgesi çevresindeki turistik destinasyonlar çok güzel. Düzenlenecek seferlerle bölge daha çok Makedon turist ağırlayacak." diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bölgede daha fazla Makedon turist ağırlamak için tanıtım çalışmalara destek vereceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Fethiye Turizm Danışma Bürosu Şube Müdürü Saffet Dündar tarafından Fethiye ile ilgili sunum yapıldı.

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