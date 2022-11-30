Muğla'da yaşayan Şanlıurfalıların kurduğu derneğin tanıtımı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da kurulan Şanlıurfa Siverekliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği düzenlenen etkinlikle faaliyetlerine başladı.

Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda derneğin tanıtım etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte terör saldırıları kınandı şehitler için dua okundu.

Dernek başkanı Nadir Koyunbakan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Muğla'da yaşayan Şanlıurfalıların, Siverekliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği çatısı altında bir araya geldiğini söyledi.

Muğla'da hemşehrileri adına kurulan ilk dernek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Koyunbakan, derneğin kuruluşuna katkıda bulunan kurum, kuruluş ve iş insanlarına teşekkür etti.

Terörü lanetlendiğini vurgulayan Koyunbakan, "Bugünlerde hain terör örgütü gerçek yüzünü yine gösterdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Hain terör örgütü PKK hiçbir zaman birlik ve beraberliğimizi bozamayacak. Bizler doğduğumuz topraklara da doyduğumuz topraklara da sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Şanlıurfalı Zekeriya Ünlü ve sıra gecesi ekibi ile Ceylan Koynat ve Yusuf Harputlu'nun konser verdiği etkinliğe katılanlar sevilen türkülere eşlik etti.

Yöreye özgü türküler eşliğinde, 20 kişinin yoğurduğu 2 bin kişilik çiğ köfte, davetlilere ikram edildi.

Etkinliğe, AK Parti MKYK Üyesi Dr. Mehmet Nil Hıdır, Marmaris Belediye Başkan Vekili Ali Aygün, iş insanı Mehmet Fevzi Siverek, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Şanlıurfalılar katıldı.

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