Muğla'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinlikler kapsamında ambulanslar ile polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve belediye araçları Cumhuriyet Meydanı'nda toplandıktan sonra siren çalarak şehirde tur attı. Sınırsızlık Meydanı'nda açılan stantta ise vatandaşlara acil sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi.



Tatbikat gereği kaza yapan bir araçta sıkışan sürücüye UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi gösterildi. Bölgede toplanan vatandaşlar ekiplerin yaralıya müdahalesini dikkatle takip etti.

Muğla İl Sağlık Müdürü Ali Burak Mülayim, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin bir hayatın kurtarılmasında temel taş olduğunu söyledi.

Mülayim, Muğla'nın 67 noktasında 96 ambulansla hizmet verildiğini, kentsel bölgelerde yaşayan vatandaşlara ilk 10 dakikada, kırsal mahallelerde yaşayanlara ilk 30 dakikada ulaşma oranının yüzde 95'lerin üzerine çıktığını kaydetti.

Muğla'da bünyelerinde 152 UMKE personeli bulunduğunu vurgulayan Mülayim, ekiplerin 7 tam donanımlı UMKE aracı ve çağın gereklerine uygun çok çeşitli kurtarma ekipmanlarıyla 24 saat göreve hazır beklediğini ifade etti.

Hafta boyunca il genelinde trafikte ambulansın geçiş önceliği, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz aranmaması, 112 Acil Sağlık hizmetlerinin önemi, afet ve ilk yardım bilincinin gelişmesi ile sağlık personelinin sorunları gibi konularda tanıtıcı etkinlikler düzenlenecek.



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