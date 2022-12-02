Muğla'da site güvenlik görevlisi tartıştığı mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tartıştığı mesai arkadaşı tarafından bıçaklandığı öne sürülen site güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.



Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E. ile aynı lojmanda kaldığı öğrenilen mesai arkadaşı Kenan Maral (29) arasında iddiaya göre "horlama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.E'nin, arasında husumet bulunan ve aynı konteynerde kalan Maral'ı birçok yerinden bıçakladığı iddia edildi. Şüphelinin olayı ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şüpheli M.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Maral'ın cenazesi ise polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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