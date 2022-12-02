Muğla'da hırsızlıktan hükümlü kadın JASAT'tan kaçamadı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hırsızlık suçundan aranan kadın hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bu çerçevede Üzümlü Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda, "hırsızlık" suçundan 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.T. isimli kadını gözaltına aldı.

Kadın, jandarma ekiplerince çıkarıldığı adli makamlarındaki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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