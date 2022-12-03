Fethiye’de stant açan engelli bireyler el emeği ürünlerini sergiledi

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Fethiye Özer Olgun Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında engelli bireylerin ürettiği tablo, takı ve süs eşyasının yer aldığı sergi açıldı.



Stantta bedensel engelli bireylerin yanı sıra Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde tedavi gören zihinsel engelli bireyler de satış yaptı.

Ürünleri inceleyip satın alma şansı bulan vatandaşlar, yapım aşamalarıyla ilgili bilgi aldı.

Sergide satış yapan bedensel engelli Aziz Ardıçtan, 3 yaşında felç geçirdiği için engelli kaldığını ifade etti.



Kimseye yük olmak istemediklerini belirten Ardıçtan, takı satarak geçimini sağladığını söyledi.



- Skeç ilgi gördü

Serginin ardından engelli bireylerin toplu taşımada çektikleri zorlukların anlatıldığı skeç ilgi gördü.

Skeçte rol alan bedensel engelli Gökhan Oduncu, günlük yaşantısında toplu taşıma araçlarını kullanırken birçok sıkıntı yaşadığını dile getirerek, "Sahnede günlük yaşadığımız sıkıntıları canlandırdık." dedi.







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