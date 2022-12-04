Fethiye ve Marmaris'te güneşli hava sahilleri hareketlendirdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ile Marmaris ilçesinde, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler denizde yüzüp sahillerde vakit geçirdi.

Havanın ve deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe halkının yanı sıra bazı yerli ve yabancı turistler denize girip güneşlendi.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde, hafta sonu olmasının da etkisiyle hareketlilik yaşandı. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan bazı tatilciler Ölüdeniz'in güzel manzarasını havadan izleme imkanı buldu.​​​​​​​

- Marmaris



Marmaris'te ise ilçe halkı ve tatilciler güneşin tadını çıkardı.

Gün içinde Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlardan bazıları yürüyüş yaptı, bazıları ise deniz kenarında dinlendi.

Sahildeki kafelerde de yoğunluk yaşandı, çok sayıda amatör balıkçı iskelelerden oltalarını denize attı.

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