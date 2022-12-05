Muğla'da 2 FETÖ hükümlüsü ile firari PKK hükümlüsü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 hükümlü ile PKK terör örgütü propagandası yapmaktan aranan bir hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan S.Ö. ile PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E'nin kentte oldukları bilgisi üzerine harekete geçti.
Operasyonla gözaltına alınan 3 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.