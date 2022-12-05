Dünya Gönüllüler Günü'nde çocuklar ve gönüllü gençler buluştu

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MUĞLA (AA) - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nce düzenlenen Dünya Gönüllüler Günü etkinliğinde çocuklar ve gönüllü gençler bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin sosyal ve kişisel gelişimini desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında, Uluslararası Gençlik Merkezi'nde program düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar gönüllü gençlerle sanat, spor atölyeleri ve tiyatro gösterilerinde eğlendi.

Gençlerin hazırladığı tiyatro gösterisiyle doyasıya eğlenen çocuklar geleneksel çocuk oyunlarıyla tanışma imkanı buldu.

Etkinliğe katılanlar, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



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