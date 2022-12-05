Bodrum'da bulunan kemik parçasının kayıp üniversite öğrencisine ait olduğu belirlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda bulunan kemik parçasının kayıp olarak aranan 26 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Vedat Altun'a ait olduğu tespit edildi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Altun'un son görüldüğü Torba Kavşağı civarındaki ormanlık alanda ağustota yapılan arama sırasında bulunan kemik parçasının gönderildiği İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA analizleri tamamlandı.

Analize göre kemik parçalarının Altun'a ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri ile Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllülerince kemiklerin bulunduğu ormanlık alanda yeniden arama çalışması yapıldı.

Yaklaşık 50 kişinin yer aldığı çalışmalarda dron ve kadavra köpeği de kullanıldı. Aramalar sonucunda Altun'a ait başka bir ize rastlanılamadı.

Bodrum ilçesinde bipolar bozukluğu olan hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi Vedat Altun'dan 6 Temmuz'dan bu yana haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ağustos'ta yapılan aramalarda Torba Mahallesi civarındaki ormanlık alanda bir kemik parçası bulunmuş ve analize gönderilmişti.





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