Bodrum'da çevre gönüllüleri sahil temizliği yaptı

Gen tedavisi tüm SMA hastaları için "mucize değil"

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Bodrum'da Doğa Kazanacak" sloganıyla yapılan sahil temizliğinde 280 kilogram atık toplandı.

Bodrum Belediyesince gönüllülerin de desteğiyle Yalıkavak Mahallesi'ndeki Küdür Sahili'nde düzenlenen etkinliğe, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, Mis Gibi Bir Bodrum ekibi, Bodrum Lions Kulübü üyeleri ile Profilo Marina İlkokulundan öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kıyı boyunca devam eden temizlik çalışmasında sigara izmaritleri, plastik, cam ve metal atıklar ile kıyafet, koltuk, yatak gibi malzemeler toplandı.

Belediyede görevli çevre mühendisi Numan Yılmaz, katılımcılara atık yönetimi, sıfır atık, atıkların geri dönüşümü ve kazanımı hakkında bilgi aktardı.

Etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Toplanan 280 kilogram atık, Konacık 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.