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Muğla'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki kurye öldü

AA

Muğla'da beton mikseriyle çarpışan motosikletteki kurye öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, motosiklet ile beton mikserinin çarpışması sonucu motosikletli kurye hayatını kaybetti.

Mehmet Zülfü Aslan'ın kullandığı 09 AAR 227 plakalı motosiklet, Muğla-Yatağan kara yolu Akyol mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 48 ACV 693 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, motosikletli kurye Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Beton mikserinin sürücüsü polis ekibince gözaltına alındı. Aslan'ın cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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