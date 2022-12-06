Muğla'da evinde sahte içki üreten kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinde sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bencik Mahallesi'nde ikamet eden E.K'nin evinde sahte içki imal ettiği ve sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese yapılan baskında 419 litre sahte içki ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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