Muğla'da şarampole devrilen araçtan çıktıktan sonra üzerine kaya parçası düşen sürücü öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, şarampole devrilen aracından çıktıktan sonra düşen kaya parçasının altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Furkan Kalyoncu'nun (25) kullandığı 34 CVE 248 plakalı cip, Şerefler Mahallesi'nde yoldan çıkarak 15 metrelik şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, aracından çıktıktan sonra üzerine kaya parçası düşen Kalyoncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kalyoncu'nun cenazesi, iş makinesi yardımıyla kaya parçasının altından çıkarılarak morga kaldırıldı.

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