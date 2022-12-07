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Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Muğla'da öğrencilerle buluştu:

AA

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, Muğla'da öğrencilerle buluştu:

MUĞLA (AA) - Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, "Türkiye'nin geleceğe birlikte yürüyeceği dost ve kardeş ülkesi bence Güney Kore. Ben de Kore'nin dost ve kardeş ülkesinin Türkiye olduğunu düşünüyorum." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye-Kore İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını" başlıklı konferansta öğrencilerle bir araya gelen Lee, Muğla'da bugün bazı yerleri gezdiğini, kentin etkileyici bir güzellikte olduğunu söyledi.

Muğla'da okuyan üniversite öğrencilerinin de bu anlamda çok şanslı olduğunu vurgulayan Lee, ülkesinden Muğla'ya daha çok ziyaretçi gelmesi ve bu güzellikleri daha çok kişinin görmesi için çalışacaklarını söyledi.

Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin temelini Kore gazilerinin oluşturduğunu hatırlatan Lee, Göktürkler döneminde iki toplumun Çin'e karşı mücadele ettiğini, sonrasında ise Türkiye ve Güney Kore'nin Kore Savaşı'nda bir araya geldiğini, Kore'nin kurtuluşunda Türk askerinin unutulmaz bir katkısının olduğunu dile getirdi.

Lee bu yıl Türkiye ve Güney Kore diplomatik ilişkilerinin de 65'inci yıl dönümünü kutladıklarını, Türkiye’de 190'dan fazla Kore firmasının bulunduğunu belirterek, "1915 Çanakkale Köprüsü, iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir sembolü. Köprü, dünyanın en uzun asma bir köprüsü ve çok ileri teknoloji isteyen bir projeydi. Bu projeyi beraber yapabildiğimiz gibi bundan sonra da daha büyük projeleri birlikte yapabileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

İki ülkenin kültürlerinin birbirine çok yakın olduğunu ve tarihten gelen bir geçmişi bulunduğunu dile getiren Lee, şunları söyledi:

"Türkiye’nin geleceğe birlikte yürüyeceği dost ve kardeşi ülkesi bence Güney Kore. Ben de Kore'nin dost ve kardeş ülkesinin Türkiye olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte de en önemli atılımız iki ülke arasındaki ilişkilerde ekonomik işbirliğini daha çok geliştirmek ve artırmak olacaktır. 2013 yıkında iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Günümüzde iki ülkenin daha güçlü olması için ekonomik ilişkilerin artması gerek. İki ülke arasındaki geçmiş bağlar çok sağlam. Kore'de bizim ilk ihracat ürünümüz peruktu. Daha sonra sermaye oluşturarak tekstilden otomobile, cep telefonundan elektronik eşyalara, çip yapımına birçok ürünü tasarlayarak ihracata başladık. Kore, günümüz dünyasının trendlerini takip ederek kendini geliştirdi."

Güney Kore'nin dünya ülkeleri içerisinde askeri güç ve savunma sanayisinde 6. sıraya, ekonomik hacimde 10. sıraya yerleştiğini aktaran Lee Won-Ik, "Kore Türkiye ile işbirliği yapacak güce sahip bir ülkedir. Türkiye'de 190'dan fazla Kore firması var. İki ülke arasında ticaret hacmi 8 milyar dolar civarında. Daha çok Koreli firmanın Türkiye'ye yatırım yapmasını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güney Kore vatandaşlarının Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına da kayıtsız kalmadığını vurgulayan Lee, gerçekleştirilen fidan bağışlarıyla 6 kentte dostluk ormanı oluşturulduğunu bunlardan birinin de Muğla Milas'ta olduğunu kaydetti.

Konferansa Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Program, Kaçar ve Lee'nin hediye takdimiyle sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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