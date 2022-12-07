Bodrum'da tefecilik ve yağma operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, organize suç örgütlerine yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada R.K, L.K. ve O.K'nin faizle para verdikleri kişiyi darbedip, aracına da zarar verdiği bilgisi üzerine harekete geçildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

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