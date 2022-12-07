Bodrum'da kuyumcudaki soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyumcudaki silahlı soygun girişimi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çarşı Mahallesi’nde bir kuyumcuya gelen maskeli şüpheli, bir süre altın tezgahlarına baktıktan sonra belindeki silahı çıkartıp çalışan kadından altın ve para istedi.



Şüpheli, kadının bağırması üzerine panikleyip bölgeden hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, işletmenin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Görüntülerin incelenmesi ve yapılan araştırma sonucu inşaat işçisi M.B. olduğu anlaşılan şüpheli yakalandı.



Bu kişinin evindeki aramada soygun girişiminde kullandığı belirlenen tabanca da ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hekimliğince tutuklandı.

Soygun girişimi anı ise kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasınca kayda alındı.

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