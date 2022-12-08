Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Fethiye Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 14 yıl 7 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K, Nif Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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