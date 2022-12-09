Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.Y'nin ikametinde imal ettiği uyuşturucunun ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu, 150 gram Hint keneviri tohumu, 2 hassas terazi ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. ​​​​​​​

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