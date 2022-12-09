Muğla'da köpek hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki şüphelinin, bir evin bahçesindeki köpeği çalması güvenlik kamerasına yansıdı.
Siteler Mahallesi'nde evinin bahçesinden Kangal cinsi köpeğinin çalındığını belirten Mehmet Geniş ile Alabay cinsi köpeğinin çalındığı ihbarını yapan Ergün Bağlı'nın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri tespit etti.
Ekipler, Siteler Mahallesi 207 Sokak'ta şüpheliler S.Y. (22) ve C.Ç'yi (19) çalındığı bildirilen köpekler ile yakaladı.
Şüpheliler gözaltına alınırken köpekler sahiplerine teslim edildi.
Öte yandan kameraya yansıyan görüntülerde, şüphelilerin evin bahçesinden köpeği çıkarması ve sokakta köpeklerle yürümesi yer alıyor.