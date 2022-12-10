Durgunsu Kano Milli Takımı aday kadro yarışları Muğla'da başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Durgunsu Kano Aday Milli Takım Seçme ve Değerlendirme Testi yarışları düzenlendi.

Köyceğiz Gölü Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan parkurda, erkeklerde ile kadınlarda yıldız, genç, 23 yaş altı ve büyükler, K1, C1 kategorilerinde 2 bin metre mesafede kürek yarışları yapıldı.

Aday milli takım kadrosu, sporcuların derecelerine ve performans değerlendirmelerine göre teknik kurul tarafından belirlenecek.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine, 70 sporcunun katıldığı yarışların bin metre dönmeli şekilde 2 bin metrede yapıldığını söyledi.

Köyceğiz'deki milli takım kampının bir aydır devam ettiğini belirten Kabakçı, "Sporcuların derecelerine göre milli takımla alakalı seçim sürecimiz olacak. Bu kamptaki sonuçlara, performanslara bakacağız. Onun haricinde kendi kulüplerinde çalışan sporcularımızın performans durumlarını alacağız." dedi.

Kabakçı antrenörlerin ve teknik kurulun; gençlerde, yıldızlarda, büyük olimpik takımla ilgili son kararı vereceğini sözlerine ekledi.

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