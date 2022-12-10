CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Bodrum'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Bodrum'da konuştu:

AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Bodrum'da konuştu:

MUĞLA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerjinin tasarım işi olduğunu, yeşil vizyonu hedeflediklerini belirtti.

Akın, Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde Herodot Kültür Merkezi'nde "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" başlığıyla düzenlenen buluşmada, temiz bir çevre için yenilenebilir enerjinin önemli olduğunu söyledi.

Enerjinin temel insan hakkı olduğunu belirten Akın, enerjinin ödenebilir, ulaşılabilir, kaliteli ve vatandaş için olması gerektiğini ifade etti.

Çalışmalarının hep yeşil vizyona yönelik olduğunu aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Politikalarımızda tercihlerimizi vatandaştan yana koyduk. Enerji bir tasarım işidir. Önümüzdeki vizyon tamamen yeşil vizyon olacaktır. Biz yeşil dönüşümü 2019'un sonunda bir terzi edasıyla Türkiye'nin yeşil dönüşümü adı altında çalıştık ve yaptık. Bunu da bütün dillere çevirdik. Belediyelerimiz bunların uygulamalarını yapıyor."

Etkinlikte, çeşitli tarım ürünlerinin yanı sıra yöresel tohumlar da sergilendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET AKIN HEDEFİMİZ YÜZDE 100 ENERJİ OLMALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AHMET AKIN ...
Durgunsu Kano Milli Takımı aday kadro yarışları Muğla'da başladı
YEREL HABERLER Durgunsu Kano Milli Takımı aday kadro yarışları ...
Bodrum açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 13 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında Yunan unsurlarının ittiği 13 kaçak ...
Fethiyespor seriyi sürdürecek
YEREL HABERLER Fethiyespor seriyi sürdürecek
MUĞLA - &#039;BODRUM&#039;DA HEDEF 1,5 MİLYON TURİST&#039;
YEREL HABERLER MUĞLA - 'BODRUM'DA HEDEF 1,5 MİLYON ...
'Bodrum'da hedef 1,5 milyon turist'
YEREL HABERLER 'Bodrum'da hedef 1,5 milyon turist'
(Görüntülü) MUĞLA - MARMARİS&#039;TE &#039;CİNS KÖPEK&#039; HIRSIZLIĞI KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA - MARMARİS'TE 'CİNS ...
Marmaris'te 'cins köpek' hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER Marmaris'te 'cins köpek' hırsızlığı kamerada
Bodrum açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 ...
Muğla'da köpek hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi
YEREL HABERLER Muğla'da köpek hırsızlığı güvenlik kamerasınca ...
Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Muğla'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın ...
Elektrik akımına kapılan işçi öldü
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi öldü
Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonunda 9 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonunda 9 gözaltı ...
Marmaris açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı
Marmaris'te bitkin halde bulunan porsuk tedaviye alındı
YEREL HABERLER Marmaris'te bitkin halde bulunan porsuk tedaviye ...
(Görüntülü) GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ&#039;NDE RÜŞVET OPERASYONUNDA 9 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDE RÜŞVET ...
(Görüntülü) UKRAYNALILAR BODRUM&#039;DA TÜRKÇE ÖĞRENİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) UKRAYNALILAR BODRUM'DA TÜRKÇE ...
Muğla'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muğla'da düzenlenen rüşvet operasyonunda 9 şüpheli ...
Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonunda 9 gözaltı
YEREL HABERLER Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonunda 9 gözaltı
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Muğla'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 ...
Bodrum'da 30 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da 30 kaçak göçmen yakalandı
Bodrumspor seri yakalama peşinde
YEREL HABERLER Bodrumspor seri yakalama peşinde
Muğla'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Muğla'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.