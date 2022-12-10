CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Bodrum'da konuştu:

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MUĞLA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, enerjinin tasarım işi olduğunu, yeşil vizyonu hedeflediklerini belirtti.

Akın, Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde Herodot Kültür Merkezi'nde "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" başlığıyla düzenlenen buluşmada, temiz bir çevre için yenilenebilir enerjinin önemli olduğunu söyledi.

Enerjinin temel insan hakkı olduğunu belirten Akın, enerjinin ödenebilir, ulaşılabilir, kaliteli ve vatandaş için olması gerektiğini ifade etti.

Çalışmalarının hep yeşil vizyona yönelik olduğunu aktaran Akın, şöyle konuştu:

"Politikalarımızda tercihlerimizi vatandaştan yana koyduk. Enerji bir tasarım işidir. Önümüzdeki vizyon tamamen yeşil vizyon olacaktır. Biz yeşil dönüşümü 2019'un sonunda bir terzi edasıyla Türkiye'nin yeşil dönüşümü adı altında çalıştık ve yaptık. Bunu da bütün dillere çevirdik. Belediyelerimiz bunların uygulamalarını yapıyor."

Etkinlikte, çeşitli tarım ürünlerinin yanı sıra yöresel tohumlar da sergilendi.

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