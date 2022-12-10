Muğla'da ilk yardım ve etkili müdahale eğitimi düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde ilk yardım ve etkili müdahale eğitimi verildi.

Hızırşah Kültür Evi'nde düzenlenen ve iki gün süren eğitime 16 kursiyer katıldı.

Acil tıp teknisyeni Tuğçe Koparan, yaptığı açıklamada, eğitimle kursiyerin herhangi bir acil durumda, sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinde ve etraftaki malzemeleri kullanarak hastaya destek vermesini amaçladıklarını söyledi.

Koparan, uygulamalı ve pratik gerçekleştirilen eğitimde hava yolları tıkanıkları, kanamalar, yanıklar, donmalar başta olmak üzere 13 konu başlığında eğitim verildiğini ifade etti.

Eğitimi, Koparan ile paramedik Büşra Balcı ve hemşire Nazik Yılmaz verdi.

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