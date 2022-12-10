Yat yarışları: Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları başladı.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Ukrayna ve Rusya'dan 19 yat ile 200 yelkenci katıldı.

Sabah saatlerinde yarış komitesini taşıyan teknenin denize açılarak parkuru belirleyen dubaları yerleştirmesinin ardından, Netsel Marina'da bağlı bulunan yelkenli yatlar körfeze çıktı.

Yat kulübünün eski başkanlarından Burhanettin Tekdağ'ın anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve yelkenciler, denize beyaz karanfil bıraktı.

Yatlar, yarış için gerekli rüzgarı beklerken bir süre antrenman turları attı. Rüzgarın çıkmasıyla koy içi ilk yarış başladı. Uygun rüzgarın olduğu ilk günde iki yarış yapıldı.





- Yılın son yarışı





MIYC Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kesgin, AA muhabirine, eski kulüp başkanlarının anısına düzenledikleri Burhanettin Tekdağ Kupası ile 2022 yılının son yarışlarını da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Yarışların ilk gününde uygun rüzgarla birlikte 2 yarış birden gerçekleştirildiğini belirten Kesgin, yarın planlanan yarışın da yapılmasıyla birlikte kapanış ve ödül töreni düzenleneceğini kaydetti.

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası ilk gün yarışlarında sınıflarına göre ilk sırayı elde eden yat ve sahipleri şu şekilde oluştu:

Birinci yarış:

IRC-1: Eker 40 (İgor Ryton)

IRC-2: Corendon Cheese (Güney Kaptan)

IRC-3: M 2 (Mustafa Tezcan)

İkinci yarış:

IRC-1: Eker 40 (İgor Ryton)

IRC-2: Strekoza (Mikhail Mischenko)

IRC-3: M 2 (Mustafa Tezcan)





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