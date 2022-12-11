Muğla'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Bu tarif sıradan bir tarif değil! Dünya mutfağından Karpatka tatlısı sofraların baş tacı olacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mehmet Büyükkocagöz (24) yönetimindeki 48 AJB 634 plakalı otomobil, Zorlar Mahallesi Çeşmeönü mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekibi, Büyükkocagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekibi, duman çıkan araçta soğutma çalışması yaptı.

Büyükkocagöz'ün cenazesi, incelemenin ardından morga gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.