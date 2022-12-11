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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'daki köy yaşam merkezinde 3 kuşak birlikte eğitim alıyor

AA

Muğla'daki köy yaşam merkezinde 3 kuşak birlikte eğitim alıyor

MUĞLA (AA) - Milas ilçesinde, eski okul binası köy yaşam merkezine dönüştürüldü.

Muğla'da kırsal bölgelerde atıl durumdaki 59 okul binası, Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıklarının işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında köy yaşam merkezi olarak hizmete sunuldu.

Milas'ın Akkovanlık Mahallesi'ndeki eski okuldan dönüştürülen merkezde, anasınıfı ve ilkokulun yanı sıra halk eğitim kursları da açıldı.

Akkovanlık Köy Yaşam Merkezi'nde 20 öğrenci ilkokula giderken, 6 öğrenci de anasınıfında eğitim görüyor. Bazı çocukların anneleri ile anneanne ve babaanneleri de aynı zamanda halk eğitimin kurslarına devam ediyor.

İkinci sınıf öğrencilerinden Gülaynur, merkeze sabah annesi Ayşe ve babaannesi Gülay Altuntaş ile geliyor. Gülaynur, sınıfta ders görürken, anne ve babaannesi tezgahın başına geçerek eğitmenlerden kurs alıp halı dokuyor.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, kırsal bölgelerdeki atıl ve kapalı durumdaki okulların ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, halk eğitimi merkezi gibi eğitim kurumlarını bir arada barındıran köy yaşam merkezine dönüştürüldüğünü belirtti.

Merkezlerin ilgi gördüğünü ifade eden Çay, düzenlenen kurslarda mahalle sakinlerine halı dokuma, çocuk gelişimi, hayvancılık, el sanatları, arıcılık ve ilk yardım gibi eğitimler verildiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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