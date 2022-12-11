Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları tamamlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası Yelkenli Yat Yarışları sona erdi.

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirilen yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Ukrayna ve Rusya'dan 19 yat ile 200 yelkenci katıldı.

Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yarış komitesi final günü yarışlarını iptal etti. İlk gün yapılan iki yarış sonucuna göre kupalar sahiplerini buldu.

Burhanettin Tekdağ Yıl Sonu Kupası yarışlarında sınıflarına göre ilk üç sırayı elde eden yat ve sahipleri şunlar:

IRC-1: 1- Eker 40 (Igor Ryton), 2- Vakkorama (Erhan Karaca), 3- Matrak 2 (Orhan Özdaş)

IRC-2: 1- Strekoza (Mikhail Mischenko), 2- Corendon Cheese (Güney Kaptan), 3- Nissan (Cenk Tekkaya)

IRC-3: 1- M 2 (Mustafa Tezcan), 2- Valeria (Yury Firsov), 3- Sailmaker (David Tsogoev)

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