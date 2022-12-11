Muğla'da cinsel saldırı iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Savcılığa başvuran S.Ö. ve D.Ü, yolda yürüdükleri esnada M.A.G'nin kendilerine arkadan sarılmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Şüpheli, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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