Kanoda hedef 2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışabilmek

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MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - ÖMER KUNDAKÇI - Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, öncelikli hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi.

Kano Milli Takımı, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kamp çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Federasyon Başkanı Kabakçı, kampta AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların kasım ayından itibaren kampa girerek hazırlık çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Bir taraftan da Köyceğiz Gölü Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan parkurda, erkeklerde ile kadınlarda yıldız, genç, 23 yaş altı ve büyükler, K1, C1 kategorilerinde yarışlar yapıldığını aktaran Kabakçı, "Aday milli takım kadrosu, sporcuların derecelerine ve performans değerlendirmelerine göre teknik kurul tarafından belirlenecek. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları'na katılım sağlamak. Bunun için camia olarak kenetlenmiş bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Kanoda altyapıya büyük önem verdiklerini anlatan Kabakçı, gelecek yıl hedeflenen uluslararası madalyaları kazanmak için de büyük çaba sarf edeceklerini dile getirdi.





- "Genç sporcular da çok iyi durumda"





Alper Cavit Kabakçı, Türkiye'nin kanoda çok ciddi potansiyelinin olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"2023 yılındaki dünya şampiyonasında olimpiyat kotaları dağıtılacak. Avrupa oyunları 2023’te Polonya'da. Almanya'da olimpiyat eleme yarışları ve dünya şampiyonası olacak. 2024'te de iki olimpiyat yarışı yapılacak. Hedefimiz burada özellikle B finalde ilk 3'e girebilmek. Yani dünya sıralamasında ilk 12 ülke içerisine girebilirsek olimpiyat kotasını kazanacağımızı umuyorum. İnşallah bunun için antrenörlerimizin, teknik kurulumuzun çalışmaları doğrultusunda biz de üzerimize düşeni yapacağız."

Kanoda özellikle genç sporcuların da çok iyi durumda olduğuna işaret eden Kabakçı, "Onlar 2028 Los Angeles Olimpiyatları için hazırlıklarını, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Özellikle bu sene gençler 23 yaş altında da madalyalar aldık. Bu sporcularımız yukardaki olimpik sporcularımızın derecelerini yakalamış vaziyette. Kanoda özellikle gençlerde gümbür gümbür bir gelecek bizi bekliyor." şeklinde konuştu.

Sporcuların uluslararası yarışlarda madalya alarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını aktaran Kabakçı, altyapı yatırımlarıyla 2024 ve 2028 olimpiyatlarına çok daha iyi şartlarda katılabilmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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