Ortaca'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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MUĞLA (AA) - Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osman Ağa Sokak'ta bulunan bir evden alevlerin yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde büyük çapta hasara neden oldu.

Yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.



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