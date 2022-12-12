Muğla merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 10 zanlı adliyede

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MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K, A.D, M.Y, G.D, U.A, E.A. A.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Marmaris ilçesi ve İzmir'de 9 Aralık Cuma günü, eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında bazı gümrük müdürlüğü çalışanı memurlarında bulunduğu 10 şüpheli rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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