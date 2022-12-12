Muğla'da Uluslararası Gökova Yarı Maratonu düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Uluslararası Gökova Yarı Maratonu'na 516 sporcu katıldı.

Akyaka Mahallesi'nde başlayan maratonun startını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün verdi. Muğla'nın keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Gürün, ilk defa düzenlenen maratona katılmak için gelen sporcuların şehri sporla keşfedeceğini söyledi.



Gürün, organizasyonu gelecek yıllarda büyüterek devam ettireceklerini ifade etti.

Uluslararası Gökova Yarı Maratonu "5K", "10K", "21K" ve "Çiftler" olmak üzere 4 etapta yapıldı. Yarışma sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa, tüm katılımcılara ise anı madalyası verildi.

Uluslararası Gökova Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:





Çiftler

1- Gökhan-Gönül Irez

2- Anna Kolkova-Fedir Bezlepkin

3- Valeriia Bezlepkina - Yauhen Nazaranka





5 Kilometre Erkekler

1- Sergei Solovev

2- Osman Erkam Şafak

3- İsmail Uzuner





5 Kilometre Kadınlar

1- Santa Tkhakur

2- Fatma Taş

3- Esra Uzun





10 Kilometre Erkekler

1- Brice Pedeau

2- Mehmet Aydıngör

3- Roman Lysenko





10 Kilometre Kadınlar

1- Emine Ögür

2- Jemma Reynolds

3- Esra Uzun





21 Kilometre Erkekler

1- Andrey Farnosov

2- Ahmet Bayram

3- Ali Aydın





21 Kilometre Kadınlar

1- Ferda Aydın

2- Benhür Öncel

3- Nilgün Aslı Arıç

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