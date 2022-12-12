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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da Uluslararası Gökova Yarı Maratonu düzenlendi

AA

Muğla'da Uluslararası Gökova Yarı Maratonu düzenlendi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen Uluslararası Gökova Yarı Maratonu'na 516 sporcu katıldı.

Akyaka Mahallesi'nde başlayan maratonun startını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün verdi. Muğla'nın keşfedilmeyi bekleyen muhteşem bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Gürün, ilk defa düzenlenen maratona katılmak için gelen sporcuların şehri sporla keşfedeceğini söyledi.

Gürün, organizasyonu gelecek yıllarda büyüterek devam ettireceklerini ifade etti.

Uluslararası Gökova Yarı Maratonu "5K", "10K", "21K" ve "Çiftler" olmak üzere 4 etapta yapıldı. Yarışma sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere kupa, tüm katılımcılara ise anı madalyası verildi.

Uluslararası Gökova Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:


Çiftler

1- Gökhan-Gönül Irez

2- Anna Kolkova-Fedir Bezlepkin

3- Valeriia Bezlepkina - Yauhen Nazaranka


5 Kilometre Erkekler

1- Sergei Solovev

2- Osman Erkam Şafak

3- İsmail Uzuner


5 Kilometre Kadınlar

1- Santa Tkhakur

2- Fatma Taş

3- Esra Uzun


10 Kilometre Erkekler

1- Brice Pedeau

2- Mehmet Aydıngör

3- Roman Lysenko


10 Kilometre Kadınlar

1- Emine Ögür

2- Jemma Reynolds

3- Esra Uzun


21 Kilometre Erkekler

1- Andrey Farnosov

2- Ahmet Bayram

3- Ali Aydın


21 Kilometre Kadınlar

1- Ferda Aydın

2- Benhür Öncel

3- Nilgün Aslı Arıç

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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