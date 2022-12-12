Bodrum'da yağış nedeniyle yol kenarındaki duvar sitenin bahçesine yıkıldı

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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, yağışı havanın etkisiyle yol kenarındaki duvar bir sitenin bahçesine yıkıldı.

İlçede etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Türkbükü Mahallesi Çamtepe Caddesi'nde yol kenarındaki duvarın bir kısmı, bölgedeki sitenin bahçesine çöktü.

Bahçeye göre yüksekte olan yolun, yağışlı hava ile araçların da etkisiyle evlere doğru kayacağından endişe eden site sakinleri, durumu belediye bildirerek yardım istedi.

Duvarın çökmesiyle bahçeye taşların yuvarlandığı ve yol kenarındaki bazı ağaçların köklerinin açığa çıktığı dikkati çekti.

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