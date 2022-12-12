Bodrum'da rüzgar nedeniyle sahile sürüklenen yosunlar temizlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle kıyıya sürüklenen yosunlar ile atıklar toplandı.

İlçede dün kuvvetli rüzgarla oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve bazı atıklar sürükledi. Bodrum Belediyesi ekipleri ve sahildeki işletmelerde çalışanlar temizlik çalışması başlattı. Kumsaldaki ve iş yerlerinin önlerindeki yosunlar toplandı.

Rüzgarla kıyıya sürüklenen katamaranın kurtarılması için de çalışmalar devam ediyor.

İlçede dün saatteki hızı zaman zaman zaman 50 kilometreyi geçen rüzgarlı havada, dalgalar işletmelerin balkonlarına kadar ulaşmış, bir katamaran da kıyıya sürüklenmişti.

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