Muğla'da elektrikli ısıtıcı yangına neden oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Kızılağaç Mahallesi Yalı Caddesi'nde bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, ev kullanılamaz hale geldi.



Yangının evdeki elektrikli ısıtıcıdan çıktığı öğrenildi.

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