Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.S, ilçede düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Firari hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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