Muğla'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

Neden bir fincan kahvenin 40 yıllık hatrı vardır? İçinizi ısıtacak bir hikâye

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Günaydın idaresindeki 48 AEH 858 plakalı otomobil, Çaybükü Mahallesi Esenlik mevkisinde, karşı yönden gelen Ali Aldağ yönetimindeki 48 YA 974 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık görevlilerinin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücüler ile otomobillerde bulunan Enes Özpay, Kader ve Gaye Aldağ yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.