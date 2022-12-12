GÜNCELLEME - Muğla merkezli rüşvet operasyonunda yakalanan 10 zanlıdan 5'i tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K, A.D, M.Y, G.D, U.A, E.A. A.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, Marmaris Adliyesine sevk edildi.

Zanlılardan Y.Ç, C.D, M.G.B, İ.K. ve A.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden U.A. savcılıkça, M.Y, G.D, E.A. ve A.S.K. ise sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris ilçesi ve İzmir'de 9 Aralık Cuma günü eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında bazı gümrük müdürlüğü çalışanı memurların da bulunduğu 10 şüpheli rüşvet aldıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

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