Kumluca'da çamurlu sel suları kıyıda denizin rengini kahverengiye çevirdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde dünkü selin ardından denizin rengi, çamurlu suların etkisiyle kıyıda kahverengiye döndü.

İlçe merkezinde selin ardından derelerin taşıdığı çamur, denizin turkuaz rengini değiştirdi.

Çamurlu su, Kumluca ve Finike kıyılarında denizin yüzeyini kapladı.

Yağmurun ardından kıyıdan yaklaşık 300 metre açığa kadar denizin rengi kahverengiye döndü.

Bölgedeki renk değişimi AA ekibi tarafından dron ile görüntülendi.

İlçe merkezinde şiddetli yağışın getirdiği selin hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.