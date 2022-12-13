Muğla'da 'Engelsiz Tatlı-Tuzlu Kurabiye' atölyesi düzenlendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla’da Olgunlaşma Enstitüsü ve Engelliler Derneği tarafından özel bireyler için 'Engelsiz Tatlı-Tuzlu Kurabiye' atölyesi etkinliği düzenlendi.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ve Başkan Yardımcısı İkbal Güven Arslan'ın refakat ettiği özel bireyler, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Can Kaptan ve usta öğreticiler rehberliğinde kurabiye yaptı.

Çeşitli malzemelerle farklı şekillerde kurabiyeler hazırlayan özel bireyler, eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik sonunda öğrencilere sertifikaları verildi.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, gazetecilere, "Lezzet Durağı" projesi kapsamında Muğla'da Ege mutfağı ve Yörük menüsü üzerine iki usta öğretici ve bir öğretmen ile çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Muğla Engelliler Derneği ile 'engelsiz workshop' çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Keleş, etkinlikte özel gereksinimli bireyler ile lezzet dolu güzel bir gün geçirdiklerini, bundan sonraki süreçte de diğer atölye çalışmalarına birlikte imza atacaklarını dile getirdi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Can Kaptan da sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'engelsiz yaşam' sloganıyla çok verimli ve eğlenceli bir etkinlik düzenlediklerini anlattı.

Temel amaçlarının engellilerin de sosyal yaşam içerisinde yer almalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Kaptan, diğer atölyelerde de birlikte workshoplar yaparak, engelli bireylerin sosyolojik ve psikolojik gelişimlerine yarar sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Muğla Engelliler Derneği Başkan Yardımcısı İkbal Güven Arslan ise Olgunlaşma Enstitüsü ile engelli bireylerin de hayatın her aşamasında faaliyet gösterebileceğini, kendi kendilerine yetebileceklerini, mutfakta da birçok şeyi yapabileceklerini ortaya koymak için farkındalık adına mutfak atölyesi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Engelli birey Miraç Koçar da mutfak atölyesinde tatlı kurabiye yaptıklarını, daha önce yapmadığı için biraz zorlandığını ancak eğlenceli ve güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Engelli birey Murat Karatepe ise çok güzel vakit geçirdiğini, evde annesi ve ablasıyla puding yaptığını ifade etti.

Kemal Çakıroğlu da kurabiye yaparken çok eğlendiğini, bundan sonra annesiyle birlikte yapacağını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.