Fethiye’de kaçak yapıların yıkımı sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaçak yapıların yıkım işlemleri devam ediyor.

Fethiye Belediyesi, yıkım kararı çıkan kaçak ve izinsiz yapılara müdahale ediyor.

En son Çiftlik Mahallesi’nde imara aykırı olarak ek kat çıkan 4 villanın çatıları ve ek dolgu alanlarının yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkım esnasında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yaptığı açıklamada kaçak yapılarla mücadele etmeye devam edeceklerini bildirdi.

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