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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye'de tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

AA

Fethiye'de tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir evde çıkan yangın büyük çapta hasara neden oldu.

Kesikkapı Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan kişi ile köpeği ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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