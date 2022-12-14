Fethiye'de su basan evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde sağanak nedeniyle su basan evlerde mahsur kalanlar itfaiye botu ve iş makineleriyle tahliye edildi.

İlçede sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle Çiftlik Mahallesi'ndeki bazı sitelerin zemin katları suyla doldu.

Su yüksekliğinin yaklaşık bir metreye ulaştığı evlerde yaşayanların yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı kişiler itfaiyenin botuyla, bazıları da iş makineleri yardımıyla konutlardan çıkarıldı. Site sakinlerinden Fuat Mutlu ise valiziyle suyun içinden kendi çabasıyla çıktı.

Mutlu, gazetecilere, evlerin yakınındaki dağdan dere gibi sel gediğini söyledi.

Selin sitenin duvarını yıktığını ve zemindeki evlerin suyla dolduğunu anlatan Mutlu, "Su belime kadar geliyordu. Ekiplerin yaşlılar ve kadınları kurtarması için birkaç parça eşya alıp çıktım." dedi.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz bölgede inceleme yaptı.

Evlere dolan yağmur sularının tahliyesi için çalışma başlatıldı.

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