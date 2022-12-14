Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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