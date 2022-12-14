Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.