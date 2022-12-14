Bodrum'da yılbaşı öncesi yapılan denetimde tarihi geçen ürünlere el konuldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçen ürünlere el konuldu.
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekiplerce son üç günde 177 işletmede yapılan denetimlerde, 515 şişe alkollü ve alkolsüz içecekle 257 gıda ürününün son kullanma tarihinin dolduğunu tespit etti.
Bu ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, 18 işletmeye de idari işlem yapıldığı bildirildi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak davranışların önüne geçmeye çalıştıklarını ifade etti.