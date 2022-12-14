Muğla'da gönüllü gençler çevre temizliği yaptı

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MUĞLA (AA) - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, sportij faaliyetlerin yanında çevrenin önemine dikkati çekmek için temizlik çalışması yaptı.

Gönüllüler her hafta farklı bir ilçede hem sportif etkinler hem de çevre temizliği gerçekleştiriyor.

Belli periyotta 100 üniversite öğrencisinin dönüşümlü katılım sağladığı projede, yol kenarları ve mesire alanlarında çevre temizliği yapılarak farkındalık oluşturuluyor.

İlk hafta Ula Göleti kıyılarını ve ormanlık alanları temizleyen öğrenciler bu hafta Köyceğiz Sultaniye'de çevre temizliği gerçekleştirdi.

Farkındalık çalışmasından memnun kalan çevrede yaşayan vatandaşlar gençlere teşekkür etti.

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