Dalaman'da velayet altındaki çocuklara ilişkin seminer düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik" kararlarının yerine getirilmesi konusunda eğitim semineri gerçekleştirildi.

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen seminerde konuşan Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, bugüne kadar icra yoluyla yapılan çocuk teslimlerinin artık Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince yapılacağını söyledi.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri bünyesinde yapılacak icra teslimlerinde anne babalardan harç ve masraf ya da başka bir ücret alınmayacağını dile getiren Karartı, "Uygulamada bütün giderler Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanacak. Çocuğu görmek isteyen anne ya da baba Fethiye’de bulunan Adli Destek ve Mağdur Hizmetlerine başvuruda bulunabilecek. Adli Destek ve Mağdur Hizmetlerinin bulunmadığı yerlerde ise onunla ilgili bakanlığın görevlendirdiği yazı işleri müdürlüğüne başvurabilecek. Başvurunun ardından bakanlığın oluşturduğu Çocuk Görüşme Merkezlerinde çocukların psikolojisine uygun oyun alanları da yer alıyor ve burada anne baba çocuğuyla görüşme sağlayabilecek. Ortaca ve Dalaman Adliyesi’nde de bununla ilgili alan oluşturulacak." diye konuştu.

Adalet Bakanlığınca yayımlanan yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerle ilgili görevlendirilen uzman öğretmenlere yönelik düzenlenen seminere, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Yusuf Altun, ilgili kurum müdürleri ve uzman öğretmenler katıldı.



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